The Athletic: один скаут НХЛ обеспокоен из-за чувства собственного достоинства Мичкова

Журналист The Athletic Скотт Уилер поделился мыслями о ситуации с выбором российского нападающего Матвея Мичкова на драфте НХЛ — 2023.

«В ходе опроса скаутов, проведённого на прошлой неделе, один из скаутов НХЛ выразил озабоченность по поводу чувства собственного достоинства, которое, по мнению некоторых российских скаутов/агентов/персонала, есть у Мичкова, подтвердив слухи этого года о том, что он ругался с тренером.

Много говорилось и писалось о контракте Мичкова и о геополитике, но похоже, что дело не только в этом. Это не Не-Выбирайте-На-Драфте-поведение вне льда, но Матвей был звездой всю свою жизнь, и похоже, что теперь он сталкивается с небольшими трудностями с клубами НХЛ после того, как вынужден был уйти [в аренду] из СКА в этом сезоне. Я ожидаю, что эта болтовня вокруг него сделает встречи, которые некоторые команды назначили с Мичковым на этой неделе в Нэшвилле, гораздо более важными для обеих сторон. Очевидно, процесс представления уже запоздал, но очень немногие скауты или сотрудники НХЛ действительно видели, как Мичков играет в России в этом году, и это добавило много проблем, которые делают этот процесс более сложным, чем просто выбор игрока — игрока, который, возможно, когда-нибудь тоже станет звездой НХЛ", — приводит слова Уилера The Athletic.