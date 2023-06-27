The Score: игра за Россию может повредить введению Ковальчука в Зал хоккейной славы

Журналист The Score Шон О'Лири объяснил, почему считает Илью Ковальчука достойным кандидатом на включение в Зал хоккейной славы в 2024 году.
«Ковальчук был одним из самых динамичных игроков, которых НХЛ могла предложить на пике карьеры, но его место в Зале славы обязательно будет предметом горячих споров. У него нет Кубка Стэнли, 1000 сыгранных матчей и набранных 1000 очков, но он занимает 69-е место по количеству голов (37-е место по шайбам в среднем за встречу), при этом у него есть два отбора на Матч звёзд и „Морис «Ракета» Ришар Трофи“. Он провёл девять сезонов подряд с 30+ голами с 2003 по 2010-й и дважды покорял прославленную отметку в 50 голов за чемпионат.
Он также выиграл олимпийское золото, два чемпионата мира и три Кубка Гагарина в КХЛ. То, что он представлял цвета России, с которой выиграл все международные награды, вероятно, повредит его кандидатуре, как и его вызвавший споры досрочный выход на пенсию после подписания 15-летнего контракта с «Нью-Джерси Девилз». Талант Ковальчука был достоин Зала славы, но было бы удивительно, если бы остальная часть его репутации была забыта, помешав сделать его членом Зала славы", — приводит слова О'Лири The Score.
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