Кожевников об отсутствии наград у россиян в НХЛ: кто‑то шедеврально сыграл в этом сезоне?

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал отсутствие индивидуальных наград у российских хоккеистов НХЛ по итогам сезона-2022/2023. Отечественные игроки не выиграли ни одного трофея впервые за 12 лет. В последний раз россияне оставались без индивидуальных наград в сезоне-2010/2011.

«Трудно сказать, из‑за чего такое произошло. У нас кто‑то шедеврально сыграл в этом сезоне?

Да, хорошо играли в регулярном чемпионате, но смотрят не только по первенству, но и [на то,] как играют в финалах Кубка Стэнли, а там никто не выделился (на самом деле голосования по всем трофеям, помимо «Конн Смайт Трофи» и приза лучшему генменеджеру, проходят до старта плей-офф. — Прим. «Чемпионата»). Так что вопрос спорный. Если бы кто‑то выделялся и не дали награду, то одно дело. Но в розыгрыше Кубка Стэнли я не видел, чтобы кто‑то здорово сыграл», — приводит слова Кожевникова «Матч ТВ».

Отметим, что в число кандидатов на индивидуальные награды попал лишь один россиянин — голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин.