Кожевников об отсутствии наград у россиян в НХЛ: кто‑то шедеврально сыграл в этом сезоне?

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал отсутствие индивидуальных наград у российских хоккеистов НХЛ по итогам сезона-2022/2023. Отечественные игроки не выиграли ни одного трофея впервые за 12 лет. В последний раз россияне оставались без индивидуальных наград в сезоне-2010/2011.
«Трудно сказать, из‑за чего такое произошло. У нас кто‑то шедеврально сыграл в этом сезоне?
Да, хорошо играли в регулярном чемпионате, но смотрят не только по первенству, но и [на то,] как играют в финалах Кубка Стэнли, а там никто не выделился (на самом деле голосования по всем трофеям, помимо «Конн Смайт Трофи» и приза лучшему генменеджеру, проходят до старта плей-офф. — Прим. «Чемпионата»). Так что вопрос спорный. Если бы кто‑то выделялся и не дали награду, то одно дело. Но в розыгрыше Кубка Стэнли я не видел, чтобы кто‑то здорово сыграл», — приводит слова Кожевникова «Матч ТВ».
Отметим, что в число кандидатов на индивидуальные награды попал лишь один россиянин — голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин.
- 27 июня 2023
-
14:10
-
13:49
-
13:46
-
13:35
-
13:23
-
13:13
-
12:58
-
12:38
-
12:16
-
12:00
-
11:45
-
11:24
-
11:10
-
10:57
-
10:34
-
10:17
-
09:59
-
09:40
-
09:18
-
08:59
-
08:41
-
08:27
-
07:43
-
07:30
-
07:26
-
07:05
-
06:46
-
06:43
-
06:27
-
06:00
-
05:52
-
05:32
-
05:25
-
04:47
-
04:27