Артюхин о календаре КХЛ: скажу по себе — выезд из четырёх матчей сильно выбивает из колеи

Экс-нападающий сборной России Евгений Артюхин считает, что КХЛ следует пересмотреть распределение выездных и домашних матчей в календаре на сезон.

«Календарь на следующий сезон не обрадовал. Оцениваю его с точки зрения игрока и ничего хорошего не вижу. Я только за то, чтобы играть почаще, но при плотном графике очень важно правильно чередовать домашние и выездные серии. Три матча в гостях подряд — это максимум, а КХЛ снова сделала выездные серии по четыре-пять матчей. По себе помню, что выездная серия из четырёх встреч — слишком серьёзное испытание. За неделю ты совершаешь пять перелётов, чаще всего каждый из них — по пять-шесть часов в воздухе, и ещё по паре часов в аэропорту. Такое выматывает гораздо сильнее, чем матчи. Ты толком не тренируешься — либо играешь, либо летаешь. Время остаётся только на раскатки.

Для молодых парней это вреднее всего — ты даже толком не можешь показать себя тренеру. В игре времени мало, а тренировок почти нет. Как себя проявить? Да и по здоровью это всё прилично бьёт — даже не поспать толком. Скажу по себе — выезд из четырёх матчей сильно выбивает из колеи. Потом надо неделю восстанавливаться, а когда восстановился — надо снова лететь на выезд», — сказал Артюхин «Чемпионату».