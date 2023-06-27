The Score считает, что Дацюка могут не ввести в Зал славы по политическим причинам

Журналист The Score Шон О'Лири объяснил, почему считает Павла Дацюка достойным кандидатом на включение в Зал хоккейной славы в 2024 году.
«На бумаге у Дацюка самое надёжное резюме из всех потенциальных кандидатов следующего года. Он провёл 14 лет в «Детройт Ред Уингз» и дважды выигрывал Кубок Стэнли, прибавив к ним четыре «Леди Бинг Трофи» и три «Селке Трофи». Он был включён в список 100 величайших игроков в истории НХЛ, а также завоевал золотые медали Олимпийских игр и чемпионатов мира, что позволяет ему находиться в числе представителей «Тройного золотого клуба» (этим термином обозначают игроков, выигравших золотые медали на Олимпиаде и чемпионате мира, а также завоевавших Кубок Стэнли. — Прим. «Чемпионата»). Дацюк демонстрировал непревзойдённое сочетание мастерства и превосходства на обеих сторонах площадки в течение всей своей карьеры. Именно на его счету одни из самых запоминающихся моментов в истории лиги. Не зря его прозвали «волшебником».
Его послужной список на льду не имеет себе равных среди претендентов-новичков на введение в Зал славы в 2024 году, но комитет может не решиться включить российского хоккеиста, учитывая спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине», — приводит слова О'Лири The Score.
- 27 июня 2023
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