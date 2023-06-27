Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Полный календарь матчей КХЛ сезона-2023/2024

Полный календарь матчей КХЛ сезона-2023/2024
Комментарии

Стал известен полный календарь матчей Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024

Первой встречей нового регулярного чемпионата станет противостояние ЦСКА и «Ак Барса» в Москве 1 сентября. В первый день осени команды разыграют Кубок Открытия — 2023.

На следующий день, 2 сентября, будет проведено девять матчей: «Авангард» — «Сибирь», «Барыс» — «Салават Юлаев», «Автомобилист» — «Металлург», «Нефтехимик» — минское «Динамо», «Лада» — «Трактор», «Северсталь» — «Сочи», «Витязь» — «Амур», «Спартак» — «Куньлунь Ред Стар», московское «Динамо» — СКА.

Всего в новом сезоне каждая команда сыграет по 68 матчей. Регулярный чемпионат завершится 26 февраля — в заключительный игровой день клубы также проведут девять встреч.

Материалы по теме
КХЛ объявила календарь сезона-2023/2024, количество игровых дней станет рекордным
В КХЛ объявили новую схему проведения плей-офф на сезон-2023/2024
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023