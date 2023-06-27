Полный календарь матчей КХЛ сезона-2023/2024

Стал известен полный календарь матчей Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024.

Первой встречей нового регулярного чемпионата станет противостояние ЦСКА и «Ак Барса» в Москве 1 сентября. В первый день осени команды разыграют Кубок Открытия — 2023.

На следующий день, 2 сентября, будет проведено девять матчей: «Авангард» — «Сибирь», «Барыс» — «Салават Юлаев», «Автомобилист» — «Металлург», «Нефтехимик» — минское «Динамо», «Лада» — «Трактор», «Северсталь» — «Сочи», «Витязь» — «Амур», «Спартак» — «Куньлунь Ред Стар», московское «Динамо» — СКА.

Всего в новом сезоне каждая команда сыграет по 68 матчей. Регулярный чемпионат завершится 26 февраля — в заключительный игровой день клубы также проведут девять встреч.