The Score: случай Могильного больше всего заслуживает разъяснений комитета Зала славы

Журналист The Score Шон О'Лири рассказал, почему считает Александра Могильного достойным кандидатом на включение в Зал хоккейной славы в 2024 году.
«Кажется, уже миллионный год подряд к Могильному было проявлено самое большое пренебрежение в Зале хоккейной славы. Несмотря на завершение карьеры в 2006 году в качестве члена «Тройного золотого клуба» (этим термином обозначают игроков, выигравших золотые медали на Олимпиаде и чемпионате мира, а также завоевавших Кубок Стэнли. — Прим. «Чемпионата») со средним показателем за карьеру 1,04 очка в матче и вдохновляющей новаторской историей первого игрока, бежавшего из Советского Союза, Могильный по необъяснимым причинам снова был обделён вниманием. Отсутствие прозрачности со стороны комитета является серьёзной проблемой в целом, но случай Могильного, безусловно, больше всего заслуживает разъяснений со стороны ответственных лиц», — приводит слова О'Лири The Score.
- 27 июня 2023
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