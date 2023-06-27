«Не самый приятный парень». Журналист The Athletic поделился мнением о Матвее Мичкове

Журналист The Athletic Кори Пронман поделился мнением о российском нападающем Матвее Мичкове в преддверии драфта НХЛ — 2023.
«Мичков — один из самых интересных проспектов за всё время, которое я занимался драфтом. Он обладает особыми качествами. У него есть серьёзные недостатки как для потенциального первого драфт-пика в обычных обстоятельствах. Игроки его калибра обычно оказываются в НХЛ сразу после драфта, а не спустя четыре сезона. Геополитический (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) контекст и непредсказуемость также влияют на выбор Мичкова.
Я слышал аргументы против его драфта. Долгий контракт в КХЛ. Геополитика. Его катание. Вероятно, на самом деле его рост составляет не пять футов 10 дюймов (178 см), а ближе к пяти футам девяти дюймам (175 см; на самом деле рост Мичкова — 174 см. — Прим. «Чемпионата»). Он не самый приятный парень. В этом сезоне он не смог попасть в состав СКА в КХЛ.
Всё это разумные аргументы, и в контексте 99% качественных проспектов многие из них будут иметь большое значение, а некоторые станут фатальными недостатками.
Но Мичков находится в 1% других игроков. В зоне нападения я не могу припомнить лучшего кандидата на то, чтобы ворваться в НХЛ в первый год, которого я видел всё время освещения драфта НХЛ. Это касается сочетания его атакующих навыков, хоккейного чутья и способности забивать. Он особенный игрок, «хоккейный гений», как выразился один руководителей отдела скаутов. Я считаю, что вы должны взять на себя риски, связанные с таким игроком, как он, даже если риски огромны, потому что если он выстрелит, то впору будет говорить об игроке калибра кандидата на звание MVP в НХЛ.
Я уважаю аргументы против его выбора, но понимаю, что это не понесу убытки для своей карьеры, кроме как для собственной репутации. Я поставил Мичкова на третье место в своём драфт-листе и выбрал бы его под этим номером, если бы отвечал за драфт НХЛ. Время покажет, будет ли это правильным шагом или нет», — приводит слова Пронмана The Athletic.
- 27 июня 2023
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