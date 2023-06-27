Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов ответил на вопрос о допинге в системе клуба

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о положительных допинг-пробах в молодёжном клубе уфимцев «Толпаре».

«Это дело РУСАДА. Они запрашивают у нас документы. Иногда передаём материалы своего служебного расследования. Таким образым мы хотим передать наше добросовестное настроение. Мы никогда ни от кого не прятались, предоставляли любые анализы. Никогда не требовали от своих игроков говорить те или иные вещи. Всё на совести ребят. Мы не знаем, о чём говорили хоккеисты. Судя по обратной связи, комиссия получила положительные отзывы.

Понятно, что в кулуарах мы обсуждаем разные вещи. Но что это за допинг, мельдоний? Чижов мне рассказал фразу, которую приписывают Крикунову: «Сколько осла ни корми, он как лошадь не побежит», – сказал Баширов в интервью YouTube-каналу «Роман с хоккеем».

Напомним, в апреле 2023 года появилась информация, согласно которой семь хоккеистов «Толпара» получили положительные допинг-пробы во время плей-офф Молодёжной хоккейной лиги.