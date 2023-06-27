«Чикаго» заключил однолетний контракт с Ником Фолиньо

«Чикаго Блэкхоукс» заключил однолетний контракт с Ником Фолиньо на общую сумму $ 4 млн, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, Фолиньо пополнил состав «Блэкхоукс» в результате обмена с «Бостон Брюинз» накануне. Вместе с Ником в «Чикаго» перешёл Тейлор Холл. «Бостон», в свою очередь, получил права на защитников Иэна Митчелла (24 года) и Алека Регулу (22 года).

35-летний Фолиньо набрал 26 (10+16) очков в 60 матчах за «Бостон Брюинз» и 3 (1+2) результативных балла в шести матчах плей-офф в сезоне-2022/2023.

Фолиньо провёл свою 1000-ю игру в НХЛ 15 марта 2022 года за «Бостон» в игре с «Блэкхоукс» в «Юнайтед Центре». Он и его отец Майк Фолиньо присоединились к Бобби Халлу и Бретту Халлу как единственные дуэты отца и сына, каждый из которых сыграл по 1000 игр в НХЛ в регулярном сезоне.