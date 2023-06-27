«Оттава» сделает квалификационное предложение Егору Соколову — Гарриоч
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Североамериканский журналист Брюс Гарриоч в своём «твиттере» заявил, что «Оттава Сенаторз» сделает квалификационное предложение российскому форварду Егору Соколову.
В минувшем сезоне 23-летний нападающий провёл за «Сенаторз» пять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу с показателем полезности «+2». За фарм-клуб «Оттавы» «Бельвиль Сенаторз» форвард сыграл 70 встреч, в которых набрал 59 (21+38) результативных баллов.
Егор был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2020 году клубом «Оттава Сенаторз» во втором раунде под общим 61-м номером.
Соколов является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2020 года.
Прошлый сезон «Оттава» закончила на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.
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