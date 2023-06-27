Фёдор Канарейкин назвал самого жёсткого защитника КХЛ
Поделиться
Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин считает самым жёстким защитником КХЛ Александра Никишина из СКА.
«Кто самый жёсткий в КХЛ? Однозначно Никишин. Мне нравится, как этот молодой парень сочетает в себе навыки защитника и нападающего. Я сам был защитником и вижу, что у этого хоккеиста большое будущее. Почему? В силовой борьбе хорош: плечами работает отлично, знает, когда нужно подкатиться и когда пойти в контакт. Но он не узкопрофильный защитник. Великолепный первый пас, разгоняет атаки, броски шикарные. Никишин — сильнейший защитник КХЛ», — сказал Канарейкин в интервью Legalbet.
Никишин в регулярке провёл 65 матчей, в которых набрал 55 (11+44) очков. В плей-офф на счету защитника 16 игр и 8 (4+4) результативных баллов.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 июня 2023
-
19:25
-
19:12
-
19:00
-
18:44
-
18:27
-
18:12
-
18:04
-
17:54
-
17:37
-
17:24
-
17:11
-
16:48
-
16:32
-
16:17
-
16:06
-
15:57
-
15:48
-
15:32
-
15:13
-
15:08
-
14:58
-
14:39
-
14:27
-
14:10
-
13:49
-
13:46
-
13:35
-
13:23
-
13:13
-
12:58
-
12:38
-
12:16
-
12:00
-
11:45
-
11:24
Партнерский контент