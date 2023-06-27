Фёдор Канарейкин назвал самого жёсткого защитника КХЛ

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин считает самым жёстким защитником КХЛ Александра Никишина из СКА.

«Кто самый жёсткий в КХЛ? Однозначно Никишин. Мне нравится, как этот молодой парень сочетает в себе навыки защитника и нападающего. Я сам был защитником и вижу, что у этого хоккеиста большое будущее. Почему? В силовой борьбе хорош: плечами работает отлично, знает, когда нужно подкатиться и когда пойти в контакт. Но он не узкопрофильный защитник. Великолепный первый пас, разгоняет атаки, броски шикарные. Никишин — сильнейший защитник КХЛ», — сказал Канарейкин в интервью Legalbet.

Никишин в регулярке провёл 65 матчей, в которых набрал 55 (11+44) очков. В плей-офф на счету защитника 16 игр и 8 (4+4) результативных баллов.