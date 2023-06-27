«Бостон» представил новый логотип в честь 100-летнего юбилея клуба

«Бостон Брюинз» представили то, что они называют «новой идентичностью», для своего предстоящего 100-го сезона в Национальной хоккейной лиге.

Клуб разработал «юбилейный герб», который будет нашит на майки «Брюинз» в сезоне-2023/2024.

Фото: «Бостон Брюинз»

Фото: «Бостон Брюинз»

«Простые спицы прославили двукратного обладателя Кубка Стэнли Бобби Орра и «Биг Бэд Брюинз», а позже легенд Рэя Бурка и Кэма Нили, в то время как букву «В» носили культовые команды Здено Хары и Патриса Бержерона, которые в 2011 году впервые за 39 лет вернули Кубок Стэнли «Бостону», — сказано в сообщении клуба.

«Бостон Брюинз» дебютировал в НХЛ в сезоне-1924/1925, став первой командой США в истории лиги. Он выиграл свой первый Кубок Стэнли в 1929 году.

В сезоне-2022/2023 «Бостон» выиграл Президентский кубок, заняв первое место по итогам регулярки.