The Athletic: руководство «Филадельфии» планирует переговорить с Мичковым перед драфтом

Журналист Чарли О'Коннор рассказал об интересе «Филадельфии Флайерз» к российскому нападающему СКА Матвею Мичкову перед драфтом Национальной хоккейной лиги — 2023.
«Планируется, что «Флайерз» будут выбирать седьмыми — конечно, не в том положении, чтобы взять суперпроспекта Коннора Бедарда, но в отличном месте, чтобы добавить в свою систему ещё одного перспективного игрока.
Я могу подтвердить, что высшее руководство «Флайерз» действительно планирует встретиться с Мичковым в Нэшвилле. Неудивительно, что «Флайерз» любят его набор навыков. Я уверен, что руководство «Филадельфии» не наложит вето на выбор Мичкова, если генменеджер Бриер посчитает, что это правильный шаг. Но я подозреваю, что здесь будет иметь значение интервью с Мичковым. «Флайерз» долгое время были организацией, которая избегала выбора игроков с опасениями по поводу характера, даже если талант был ошеломляющим.
Если Мичков плохо представит себя на собеседовании или сильно намекнёт, что не хочет играть за клуб, «лётчикам» придётся искать другой выбор», — сказано в статье.
- 27 июня 2023
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