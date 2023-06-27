Кожевников: в прошедшем сезоне НХЛ мало кто из российских хоккеистов играл шедеврально

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников оценил отсутствие российских хоккеистов в в первой символической пятёрке сезона-2022/2023 НХЛ.

«Не знаю, может быть, в момент голосования у Ассоциации хоккейных журналистов были какие-то предвзятости к нашим хоккеистам из-за политической обстановки в мире. Но в целом я скажу, что в этом году мало кто из наших хоккеистов играл прям уж шедеврально. В этом сезоне были яркими только Кирилл Капризов из «Миннесоты» и Артемий Панарин из «Рейнджерс». Они выступали очень достойно.

Но если говорить в целом, то я считаю, что всё по делу. Те, кто находится в списке первой сборной, были выбраны справедливо. И если ни один из наших хоккеистов там не оказался, то они этого не заслужили», — рассказал Кожевников RT.

Отметим, что российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вошли во вторую сборную лучших игроков регулярного сезона НХЛ-2022/2023.