Карандин: лучший пример для развития КХЛ показало «Торпедо», отказавшись от легионеров

Экс-глава региона «Сибирь — Дальний Восток», легендарный советский арбитр Юрий Карандин предложил КХЛ ориентироваться на своих воспитанников, нежели приглашать легионеров.

«Лучший пример для развития лиги показало «Торпедо». Сразу отказалось от легионеров, сделало ставку на своих воспитанников, на молодёжь. И начало играть не в североамериканский «бей — беги» 90-х годов, как половина КХЛ, а в традиционный для нас, атакующий и комбинационный, морозовский, хоккей.

Похожая картина — в «Салавате Юлаеве», СКА, «Ак Барсе», «Локомотиве». Даже ЦСКА, где не особо доверяли молодым, в этом сезоне сделал несколько открытий. И народ в этих городах сразу потянулся на трибуны — смотреть на своих воспитанников, а не на Хо-Сэнгов…

Вот за эту тенденцию КХЛ и нужно зацепиться! Усилить молодёжную политику, создать режим благоприятствования для команд, которые работают на развитие, может быть, ввести квоты на юниоров. В конце концов, привязать лимит на легионеров к этим квотам на молодых. Думайте, ищите!

А у нас вместо этого вечный плач по иностранцам. На сцену выходит вроде бы ещё молодой президент [Алексей Морозов] и с усталым видом бубнит одно и то же. Печально!» — сказал Карандин в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее Карандин оценил сокращение лимита на легионеров в следующем сезоне КХЛ.