Коньков: Мичков будет выбран в десятке, но посмотрим, как он себя проявит

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил шансы российского нападающего СКА Матвея Мичкова на драфте НХЛ — 2023.

«В любом случае Матвей будет иметь высокий посев. Понятно, что из-за отсутствия международных матчей и из-за того, что он выступал в КХЛ не с начала сезона, его шансы быть выбранным в первой тройке будут минимальными. Но у Мичкова будет прекрасный шанс заиграть в НХЛ.

Клуб, который его выберет, будет надеяться на него и связывать с ним планы по развитию своей команды. Матвей доказал, что он – игрок высокого класса. Другое дело, как он себя проявит. У нас было достаточно примеров, когда у выбранных в первых пятёрках ребят карьеры складывались по-разному. Думаю, что Мичков будет выбран в десятке. Но посмотрим, как у него получится себя проявить», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

Ранее журналист Чарли О'Коннор в статье на The Athletic рассказал об интересе «Филадельфии Флайерз» к Матвею Мичкову.