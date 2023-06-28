Бедард: неважно, выберут меня в первом или во втором раунде драфта, игра в НХЛ — это мечта

Нападающий Коннор Бедард заявил, что неважно, под каким номером на драфте его выберут, ведь играть в НХЛ — это мечта хоккеиста. 17-летний форвард является главным претендентом на выбор под первым номером на предстоящем драфте НХЛ.

«Если бы меня выбрали под первым номером, это было бы потрясающе. Но я думаю, что независимо от того, будете ли вы выбраны в первом или в любом другом раунде, играть в НХЛ — это мечта. Если я получу эту честь, это будет нереально, я был бы очень благодарен людям, которые помогли мне в этом. На данный момент я просто сосредотачиваюсь на том, что я могу сделать, чтобы улучшить себя как игрока. Было бы невероятно стать первым, но посмотрим, что произойдёт», — цитирует Бедарда пресс-служба лиги.

Напомним, первый раунд драфта НХЛ состоится в ночь с 28 на 29 июня в Нэшвилле. Первым выбирать будет «Чикаго».