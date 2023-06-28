Скаут НХЛ: Карлссон крупнее и физически сильнее Мичкова, он больше подготовлен к НХЛ

Глава европейского скаутского отдела НХЛ Горан Стабб считает, что шведский нападающий Лео Карлссон на сегодняшний день больше готов к игре в НХЛ, чем российский нападающий СКА Матвей Мичков. Швед котируется как лучший европейский игрок предстоящего драфта НХЛ.

«Мы считаем, что Карлссон стал немного более зрелым и больше подготовлен к игре в НХЛ, поскольку он крупнее и физически сильнее Мичкова. Карлссон также является лучшим двусторонним игроком с хорошим знанием своих оборонительных обязанностей. Оба очень особенные игроки с отличными перспективами и имеют всё необходимое, чтобы стать звёздами НХЛ в будущем. Оба сыграли большую роль в своих клубных командах в этом сезоне в игре со взрослыми хоккеистами. Будет непросто сказать, кто из них будет лучше через три-пять сезонов», — цитирует Стабба пресс-служба НХЛ.

В прошедшем сезоне Карлссон в составе «Эребру» в шведской хоккейной лиге провёл 44 матча и набрал 25 (10+15) очков. 18-летний швед имеет рост 190 см и вес 88 кг. Мичков по ходу сезона перешёл из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан в Фонбет чемпионате КХЛ.