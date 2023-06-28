Коньков — о новом календаре КХЛ: угодить всем невозможно, всегда будут недовольные

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал календарь на следующий сезон КХЛ и отметил, что угодить всем невозможно и всегда будут недовольные.

«То, что игровых дней стало больше, произошло из опыта прошлого года. Лига оценила плюсы и минусы прошлогоднего календаря. Их надо рассматривать для каждой команды. Из года в год расписание меняется, и постоянно находятся недовольные. Надо смотреть на календарь дальневосточных команд. Угодить всем невозможно, но я думаю, что лига с каждым годом улучшает ситуацию и ищет оптимальные варианты», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

16-й розыгрыш КХЛ стартует 1 сентября. Всего в новом сезоне каждая команда сыграет по 68 матчей. Регулярный чемпионат завершится 26 февраля — в заключительный игровой день клубы также проведут девять встреч. Плей-офф состоится с 29 февраля по 29 апреля 2024 года.