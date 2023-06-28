«Спартак» подписал контракт с экс-защитником московского «Динамо» Егором Зайцевым

«Спартак» заключил контракт с защитником Егором Зайцевым, сообщает пресс-служба московского клуба. Сообщается, что контракт с игроком обороны заключён сроком на три сезона.
Напомним, ранее «Спартак» получил спортивные права на игрока в обмен на денежную компенсацию в московское «Динамо». В регулярном чемпионате КХЛ — 2022/2023 хоккеист провёл 35 матчей, в которых отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. В плей-офф защитник выходил на лёд в одной встрече, не отметившись результативными действиями. Показатель полезности игрока обороны составил «+15».
Всего в КХЛ Зайцев провёл 331 матч, в которых отметился 47 очками — забросил 10 шайб и отдал 37 результативных передач. Показатель полезности игрока обороны составил «+29». Зайцев в КХЛ выступал только за московское «Динамо». В межсезонье игрок отказался принимать квалификационное предложение бело-голубых.
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