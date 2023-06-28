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Эрик Карлссон: не хочу быть на месте парней, которые так и не выиграли Кубок Стэнли

Эрик Карлссон: не хочу быть на месте парней, которые так и не выиграли Кубок Стэнли
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Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон заявил, что хочет получить шанс выиграть Кубок Стэнли, а в составе «Шаркс» в ближайшие годы сделать это будет проблематично. Игрок обороны попросил руководство клуба об обмене в команду, претендующую на победу в Кубке Стэнли.

«За свою карьеру я играл со слишком многими парнями, которые являются потрясающими игроками и должны были стать обладателями Кубка Стэнли, но этого так и не произошло. Не хочу быть на их месте. Я хочу побеждать. Это не значит, что я собираюсь обязательно взять Кубок Стэнли. Я хочу иметь возможность его выиграть.

Прямо сейчас в «Сан-Хосе» у меня нет такой возможности, это просто неудачная часть бизнеса. Это не значит, что мне там не нравится или руководство клуба не хочет видеть меня в команде. Просто так обстоят дела», — цитирует Карлсона пресс-служба лиги.

В последний раз Карлссон играл в плей-офф НХЛ в 2019 году. Шведский хоккеист по итогам прошедшего сезона был признан лучшим защитником НХЛ.

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