Минское «Динамо» подписало контракт с защитником системы СКА Бринкманом

Минское «Динамо» подписало контракт с защитником Арсением Бринкманом, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что соглашение с игроком обороны носит двусторонний характер и рассчитано на три года.

В сезоне-2022/2023 Бринкман ни разу не попадал в заявку СКА. Всего в КХЛ защитник провёл 11 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

В предыдущем сезоне 22-летний защитник выступал в ВХЛ за «Югру». В 46 матчах регулярного чемпионата ВХЛ за ханты-мансийский клуб Бринкман набрал 17 очков — забросил пять шайб и отдал 12 результативных передач. Показатель полезности защитника составил «+17». В плей-офф он провёл шесть матчей, в которых отдал две результативные передачи.