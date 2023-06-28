Минское «Динамо» подписало контракт с защитником системы СКА Бринкманом
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Минское «Динамо» подписало контракт с защитником Арсением Бринкманом, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что соглашение с игроком обороны носит двусторонний характер и рассчитано на три года.
В сезоне-2022/2023 Бринкман ни разу не попадал в заявку СКА. Всего в КХЛ защитник провёл 11 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.
В предыдущем сезоне 22-летний защитник выступал в ВХЛ за «Югру». В 46 матчах регулярного чемпионата ВХЛ за ханты-мансийский клуб Бринкман набрал 17 очков — забросил пять шайб и отдал 12 результативных передач. Показатель полезности защитника составил «+17». В плей-офф он провёл шесть матчей, в которых отдал две результативные передачи.
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