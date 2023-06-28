Ягр рассказал, при каких обстоятельствах приехал в «Авангард» во второй раз

Легендарный чешский форвард Яромир Ягр рассказал об обстоятельствах, при которых он вернулся в «Авангард» во второй раз (2008-2011).

«Планировал возвращаться в НХЛ, когда уезжал в Россию? У меня заканчивался контракт. Я чувствовал, что ещё могу играть на высоком уровне и хотел подписать контракт на два года. В локаут я полгода отыграл в Сибири, в Омске, мне там очень понравилось. И губернатору Омской области я очень нравился, так что когда он узнал, что после сезона я становлюсь свободным агентом, то послал генменеджера «Авангарда» ко мне в Нью-Йорк. Он сказал, что губернатор хочет, чтобы я поехал играть в Россию.

В те времена «Рейнджерс» были экстра-классом. Все организации были великолепные, но Нью-Йорк – лучше всех. Там у тебя было всё, о чём только попросишь. И я сказал ему: «Если я не подпишусь с «Рейнджерс», обещаю, что приеду в Россию».

После сезона мы общались с Гленом Сатером, я хотел контракт на два года, он предлагал только на год, потому что я уже был не молод. Я дал обещание, что в этом случае приеду в Россию, и хотел его сдержать. Второго июля звонит «Эдмонтон», но я верю в карму. Если что-то пообещал, надо выполнять. И я уехал в Россию.

Там не как в НХЛ, они даже летом тренируются командой, у них сборы, так что я уехал сразу после сезона. И не думал, что однажды ещё вернусь. Но там я постоянно играл за сборную, и на ЧМ-2011 в Словакии приехало много игроков НХЛ – американцев, канадцев, чехов, русских, Овечкин там был, все. И я здорово провёл турнир. В четвертьфинале с США я оформил хет-трик и подумал: «Если я могу забивать таким командам, то смогу играть и в НХЛ».

А сколько платили в России, хотя бы сравнимо с НХЛ? Нет, если бы подписался с «Эдмонтоном», то заработал бы намного больше. Но они не сразу мне позвонили, потому что хотели взять другого игрока, но он подписался в «Детройте». И внезапно у них оказались свободные деньги. Они предложили мне кучу бабок, но я тогда уже дал обещание», — сказал Ягр в подкасте Spittin' Chiclets.