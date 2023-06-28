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Генменеджер «Вашингтона» высказался о судьбе Тома Уилсона в команде

Генменеджер «Вашингтона» высказался о судьбе Тома Уилсона в команде
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Североамериканский журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере» рассказал про общение с генеральным менеджером «Вашингтон Кэпиталз» Брайаном Маклелланом относительно судьбы нападающего столичного клуба Тома Уилсона.

«Общался с Маклелланом, который удивлён, почему имя Тома Уилсона фигурирует в слухах о возможном обмене. Маклеллан сказал, что не общается с другими командами об Уилсоне относительно его обмена», — написал Эль-Башир.

Напомним, канадский нападающий пропустил первую часть сезона из-за тяжёлой травмы. В итоге Уилсон принял участие в 33 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 13 шайб и отдал девять результативных передач.

«Вашингтон» в прошедшем сезоне не попал в плей-офф, заняв лишь 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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