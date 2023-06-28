«Паспорт значения не имеет». Генменеджер «Каролины» — о российских игроках на драфте НХЛ

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл ответил на вопрос касаемо российских игроков на драфте НХЛ.
«Каковы перспективы российских игроков и риски, связанные с ними? Мы открыты для лучших игроков. Паспорт значения не имеет. Опять же, выбрав игрока из любой страны, вы всё равно не увидите его в ближайшие несколько лет. К тому же мир за это время может сильно измениться. Я думаю, самое важное — это понимать потенциал игрока. Мы беспокоимся не столько о паспорте, сколько о том, будет ли этот игрок в топ-6 нападения нашей команды либо защитником первых двух звеньев и тому подобное», — приводит слова Уодделла The Hockey News.
Напомним, на драфте НХЛ — 2023 среди российских хоккеистов фаворитом считается Матвей Мичков. Нападающий Даниил Бут и защитник Дмитрий Симашев, как ожидается, будут выбраны в топ-20 драфта.
- 28 июня 2023
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