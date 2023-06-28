Потолок зарплат в НХЛ официально установлен на отметке $ 83,5 млн — Фридман

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщил, что потолок зарплат в НХЛ официально установлен на отметке $ 83,5 млн при минимальном уровне в $ 61,7 млн.

Напомним, в сезоне-2022/2023 потолок зарплат составлял $ 82,5 млн. Пол был установлен на отметке $ 61 млн.

Отметим, что ранее в Национальной хоккейной лиге планировали поднять потолок до суммы около $ 92 млн к сезону-2025/2026. Как отмечалось, в сезоне-2024/2025 потолок зарплат должен составить ориентировочно $ 87,5 млн — $ 88 млн. Рост сумм должен быть связан с восстановлением лиги после проблем, вызванных COVID-19 и стремлением НХЛ вернуться к нормальной жизни.

Новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартует 10 октября 2023 года. Регулярка продлится до 18 апреля 2024 года.