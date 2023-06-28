Потолок зарплат в НХЛ официально установлен на отметке $ 83,5 млн — Фридман
Поделиться
Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщил, что потолок зарплат в НХЛ официально установлен на отметке $ 83,5 млн при минимальном уровне в $ 61,7 млн.
Напомним, в сезоне-2022/2023 потолок зарплат составлял $ 82,5 млн. Пол был установлен на отметке $ 61 млн.
Отметим, что ранее в Национальной хоккейной лиге планировали поднять потолок до суммы около $ 92 млн к сезону-2025/2026. Как отмечалось, в сезоне-2024/2025 потолок зарплат должен составить ориентировочно $ 87,5 млн — $ 88 млн. Рост сумм должен быть связан с восстановлением лиги после проблем, вызванных COVID-19 и стремлением НХЛ вернуться к нормальной жизни.
Новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартует 10 октября 2023 года. Регулярка продлится до 18 апреля 2024 года.
Комментарии
- 28 июня 2023
-
18:09
-
18:00
-
17:48
-
17:36
-
17:19
-
17:10
-
16:47
-
16:31
-
16:20
-
16:09
-
16:00
-
15:55
-
15:40
-
14:50
-
14:20
-
13:40
-
13:05
-
12:30
-
12:10
-
12:06
-
11:45
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
09:25
-
09:05
-
08:50
-
08:30
-
08:15
-
05:51
-
04:17
-
04:07
-
03:51
-
03:25
Партнерский контент