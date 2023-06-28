Даниил Бут не покинет «Локомотив» после итогов драфта НХЛ

Двукратный чемпион России в составе «Локомотива», отец Даниила Бута Антон Бут рассказал, что его сын не покинет железнодорожников после итогов драфта НХЛ — 2023.
«Категорически такого [ухода из клуба] не допускаю. У него есть контрактные обязательства перед «Локомотивом», желание продолжать развиваться, определенный патриотизм. Как он сам считает, он должен как-то отдать клубу за воспитание, хотя это не громкие слова, но он относится к этому так. Поэтому он спокойно будет продолжать готовиться здесь, пробиваться в основу, а дальше по ходу дела принимать решение.
Игорь Валерьевич [Никитин] — заслуженный человек, наверняка он видит молодых ребят по-своему. Конечно, он будет их развивать и добиваться того, чтобы достойные из них попадали в состав. Естественно, только таким путём они могут чего-то добиться», — приводит слова Антона Бута ТАСС.
По версии журналиста The Athletic Кори Пронмана Бут будет выбран на драфте под общим 17-м номером.
- 28 июня 2023
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