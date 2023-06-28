«Тампа-Бэй» обменяла обладателя Кубка Стэнли в «Колорадо»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обменяла нападающего Росса Колтона в «Колорадо Эвеланш» на 37-й номер выбора драфта НХЛ, сообщает официальный сайт «молний».
У «Лайтнинг» теперь есть четыре выбора на драфте НХЛ 2023 года, который состоится ночью в Нэшвилле. Помимо 37-го номера, у «Тампа-Бэй» также есть 179-й выбор в шестом раунде, а в седьмом — 193-й и 211-й.
26-летний нападающий в сезоне-2020/2021 стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы». В прошлом сезоне Колтон сыграл 81 матч, в котором забросил 16 шайб и отдал 16 результативных передач с показателем полезности «-8». В плей-офф на счету Росса шесть матчей и 4 (1+3) очка.
«Молнии» в плей-офф — 2023 в первом раунде уступили «Торонто Мэйпл Лифс» (2-4), а «Колорадо» в первом раунде проиграл «Сиэтл Кракен» (3-4).
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