Ягр: если б не уехал в Россию, потом не отыграл бы в НХЛ ещё шесть лет. Там я набрался сил

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр рассказал о том, как повлияла игра в России на его дальнейшую карьеру.

«Если бы не уехал в Россию, мог бы побить рекорд Уэйна [Гретцки] по голам? Когда вернулся из России, хотел дойти до 2000 очков. 2000 выглядит лучше, чем тысяча девятьсот с чем-то. Но у меня не получилось. И 800 голов я хотел забить, но тоже не смог. Но я никогда не говорю «если». Если бы я не уехал в Россию, не думаю, что отыграл бы ещё шесть лет в НХЛ. Отъезд в Россию был концом чего-то одного и началом чего-то другого. Даже психологически – в НХЛ сборы начинаются 15 сентября, потом играешь, плей-офф, отпуск всего две-три недели, затем возвращаешься к тренировкам. После 20 лет устаёшь от этого, даже если тебе это нравится.

А в России совершенно другая система. Меньше матчей, перерывы на игры сборных. Я мог повидать родителей четыре раза за сезон. В России больше тренировок, поэтому я был в гораздо лучшей форме и вернулся в НХЛ, набравшись новых сил», — сказал Ягр в подкасте Spittin' Chiclets.