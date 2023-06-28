Бронзовый призёр чемпионата мира подписал четырёхлетний контракт с «Торонто»
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«Торонто Мэйпл Лифс» и нападающий Давид Кемпф подписали четырехлётний контракт со среднегодовой зарплатой в $ 2,4 млн, сообщает TSN.
28-летний Кемпф в прошлом сезоне провёл за «Мэйпл Лифс» 82 игры, в которых забросил семь шайб и отдал 20 результативных передач, набрав в общей сложности 27 очков. В плей-офф на счету нападающего 11 матчей и три ассиста. Всего за годы карьеры в Национальной хоккейной лиге Давид провёл 399 матчей, в которых набрал 111 (35+76) очков.
В составе сборной Чехии Давид Кемпф становился бронзовым призёром чемпионата мира 2022 года.
«Торонто Мэйпл Лифс» в розыгрыше Кубка Стэнли — 2023 уступил во втором раунде «Флориде Пантерз» со счётом 1-4.
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