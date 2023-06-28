Тимо Майер и «Нью-Джерси Дэвилз» согласовали контракт на восемь лет — Лебрюн

Нападающий Тимо Майер и «Нью-Джерси Дэвилз» согласовали восьмилетний контракт со среднегодовой зарплатой $ 8,8 млн, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси» подаст заявление в арбитраж по поводу размера нового контракта Тимо Майера. Затем появилась информация, что генеральный менеджер «Дэвилз» Том Фицджеральд разговаривал с хоккеистом, который выразил желание остаться в «Нью-Джерси», подписав контракт на восемь лет. Том попросил агента договориться об этом.

Нападающий перешёл в «Нью-Джерси» в феврале в результате обмена из «Сан-Хосе». За 21 матч регулярного чемпионата в составе «дьяволов» Майер набрал 14 (9+5) очков. В плей-офф на счету форварда лишь 4 (2+2) очка в 11 матчах.