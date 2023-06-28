«Неизвестный из всех неизвестных». ИИХФ — о Матвее Мичкове перед драфтом НХЛ

После того, как Международная федерация хоккея проигнорировала форварда СКА Матвея Мичкова в своём материале о лучших проспектах на драфте НХЛ, она добавила в статью абзац о российском хоккеисте.

«И последний неизвестный из всех неизвестных — русский Матвей Мичков. 18-летний хоккеист не участвовал в международных турнирах после отменённого молодёжного чемпионата мира — 2022, когда он забросил три шайбы в двух [успевших состояться] играх. До этого он забил 12 голов на юниорском чемпионате мира — 2021, что помогло России выиграть серебро. В прошлом сезоне за «Сочи» в КХЛ он забил девять голов в 27 играх, но скауты не определились, входит ли он в пятёрку лучших или в первую десятку. Для хоккеиста, который не играл на турнирах ИИХФ целых два года в важный период развития, нет никаких стандартов», — сказано в статье.