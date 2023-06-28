Ягр: при коммунизме только спортсмены могли увидеть другие страны. Меня отдали в хоккей

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр рассказал о своём детстве и о том, как начал заниматься хоккеем.

«Мы жили на ферме. Чтобы выжить, надо было работать. Я работал с семи лет – помогал семье, кормил коров, обычные дела на ферме. Так что от работы я никогда не отлынивал, это у меня от родителей. И эта работа дала мне силу. У меня, например, никогда не было проблем со спиной, потому что в работе на ферме задействуется всё тело.

Это в спортзал можно прийти, немного позаниматься и сказать – я устал, пойду домой. А на ферме ты работаешь, пока не закончишь работу, даже если устал. Пашешь с 10 утра до 10 вечера.

Мы жили при коммунизме, и папа был достаточно умён, чтобы понимать, что только у спортсменов есть шанс увидеть другие страны. За границу же нельзя было ездить. Если у тебя будет обычная работа, как у всех, то хорошей жизни не жди. Единственным вариантом путешествовать по миру, жить хорошей жизнью был спорт.

Самыми популярными у нас были футбол и хоккей. Я родился здоровым – шесть килограммов, 68 сантиметров. Кажется, в роддоме мне до сих пор принадлежит рекорд как самому крупному новорождённому. В общем, папа понимал, что футболистом мне не быть — там нужны худенькие и быстрые. Но моё телосложение было идеальным для хоккея, и в два года он отвёл меня на каток.

Сразу ли полюбил хоккей? Не помню. Родители говорят, что я поначалу плакал, не хотел заниматься. У меня же не сразу начало получаться. Дело пошло, когда я начал приседать, отжиматься и всё остальное. Это нормально, даже у детей есть эго. В семь лет я начал делать по 1000 приседаний в день, через полгода был лучшим в группе, ещё через полгода уже играл с ребятами на год старше и был лучшим там, ещё через полгода мне начало нравиться. Внезапно я стал лучше всех, так что продолжал свои тренировки. А на каникулах приседал уже по 2000 раз. И мне это нравилось!», — сказал Ягр в подкасте Spittin' Chiclets.