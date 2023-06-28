Шарангович: Задоров уже помогает мне найти дом в Калгари

Белорусский нападающий Егор Шарангович, который сегодня подписал двухлетний контракт с «Калгари Флэймз» рассказал о своих впечатлениях после перехода из «Нью-Джерси Дэвилз» и об общении с российским защитником канадского клуба Никитой Задоровым.

«Я очень рад быть частью «Калгари» в эти два года. Это действительно большой шанс продвинуться в моей карьере и играть лучше, чем в последние пару лет. Я очень взволнован и не могу дождаться встречи со всеми игроками, не могу дождаться начала сезона.

Я уже говорил с Задоровым насчёт Калгари и команды. Он уже помогает мне найти дом здесь. Мне писал не только Задоров, но и ещё несколько парней. Со мной связывались Юбердо и Андерссон. Поздравили с переходом, сказали, что ждут встречи», — приводит слова Шаранговича официальный сайт «Калгари».