Шарангович: Задоров уже помогает мне найти дом в Калгари

Белорусский нападающий Егор Шарангович, который сегодня подписал двухлетний контракт с «Калгари Флэймз» рассказал о своих впечатлениях после перехода из «Нью-Джерси Дэвилз» и об общении с российским защитником канадского клуба Никитой Задоровым.
«Я очень рад быть частью «Калгари» в эти два года. Это действительно большой шанс продвинуться в моей карьере и играть лучше, чем в последние пару лет. Я очень взволнован и не могу дождаться встречи со всеми игроками, не могу дождаться начала сезона.
Я уже говорил с Задоровым насчёт Калгари и команды. Он уже помогает мне найти дом здесь. Мне писал не только Задоров, но и ещё несколько парней. Со мной связывались Юбердо и Андерссон. Поздравили с переходом, сказали, что ждут встречи», — приводит слова Шаранговича официальный сайт «Калгари».
- 28 июня 2023
-
21:24
-
21:14
-
21:00
-
20:40
-
20:24
-
20:11
-
20:02
-
19:47
-
19:36
-
19:12
-
19:00
-
18:45
-
18:33
-
18:21
-
18:09
-
18:00
-
17:48
-
17:36
-
17:19
-
17:10
-
16:47
-
16:31
-
16:20
-
16:09
-
16:00
-
15:55
-
15:40
-
14:50
-
14:20
-
13:40
-
13:05
-
12:30
-
12:10
-
12:06
-
11:45