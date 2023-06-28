Голкипер «Торонто» Самсонов — в топ-15 лучших ОСА по версии The Hockey News
Поделиться
Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов попал в список 15 лучших ограниченно свободных агентов НХЛ (ОСА) по версии The Hockey News.
Портал предлагает команде «подписать вратаря ещё на пару сезонов и найти в пару к Самсонову кого-то понадёжнее, чем Мэтт Мюррей».
Кроме Ильи Самсонова, в список 15 лучших ОСА вошли: Алекс Дебринкэт («Оттава Сентаорз»), Тревор Зеграс, Трой Терри (оба — «Анахайм Дакс»), Винс Данн, Даниэль Спронг (оба — «Сиэтл Кракен»), К'Андре Миллер, Алекси Лафреньер (оба — «Нью-Йорк Рейнджерс»), Матиас Маччелли («Аризона Койотс»), Эван Бушар («Эдмонтон Ойлерз»), Боуэн Байрэм («Колорадо Эвеланш»), Габриэль Виларди («Виннипег Джетс»), Филип Густавссон («Миннесота Уайлд») и Джереми Свейман («Бостон Брюинз»).
Материалы по теме
Комментарии
- 28 июня 2023
-
22:52
-
22:30
-
22:21
-
22:10
-
22:05
-
21:45
-
21:24
-
21:14
-
21:00
-
20:40
-
20:24
-
20:11
-
20:02
-
19:47
-
19:36
-
19:12
-
19:00
-
18:45
-
18:33
-
18:21
-
18:09
-
18:00
-
17:48
-
17:36
-
17:19
-
17:10
-
16:47
-
16:31
-
16:20
-
16:09
-
16:00
-
15:55
-
15:40
-
14:50
-
14:20
Партнерский контент