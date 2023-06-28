Голкипер «Торонто» Самсонов — в топ-15 лучших ОСА по версии The Hockey News

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов попал в список 15 лучших ограниченно свободных агентов НХЛ (ОСА) по версии The Hockey News.

Портал предлагает команде «подписать вратаря ещё на пару сезонов и найти в пару к Самсонову кого-то понадёжнее, чем Мэтт Мюррей».

Кроме Ильи Самсонова, в список 15 лучших ОСА вошли: Алекс Дебринкэт («Оттава Сентаорз»), Тревор Зеграс, Трой Терри (оба — «Анахайм Дакс»), Винс Данн, Даниэль Спронг (оба — «Сиэтл Кракен»), К'Андре Миллер, Алекси Лафреньер (оба — «Нью-Йорк Рейнджерс»), Матиас Маччелли («Аризона Койотс»), Эван Бушар («Эдмонтон Ойлерз»), Боуэн Байрэм («Колорадо Эвеланш»), Габриэль Виларди («Виннипег Джетс»), Филип Густавссон («Миннесота Уайлд») и Джереми Свейман («Бостон Брюинз»).