Ягр: Лемье был гением. Я бы не поверил, если бы сам не видел, как он играл даже через боль

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр вспомнил игру многолетнего капитана, а ныне владельца «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье.

«То, что делал Марио, даже описать сложно. Как он играл даже через боль, с травмами! Я бы не поверил, если бы не видел это своими глазами. Когда рассказываю об этом, люди думают, что я вру — но он был так хорош! Вы говорите, что я пять раз становился лучшим бомбардиром лиги, но все эти титулы я завоевал, когда Марио не играл. А если он проводил хотя бы 60 матчей, у меня не было шансов на «Арт Росс». Это было невозможно, он был гением!

Ему всегда удавалось забить или внести вклад в результат, в этом он ни на кого не похож. Если он плохо себя чувствовал, то подключал других игроков, а если чувствовал себя отлично, то мог набрать восемь очков за матч. Я играл со многими талантами, но все всегда играют в одном, своём стиле. И если они в форме, то всё [идёт] идеально, а если нет, то это обрез за обрезом. Марио же всегда знал, как повлиять на матч», — сказал Ягр в подкасте Spittin' Chiclets.