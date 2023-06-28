Ягр: Лемье был гением. Я бы не поверил, если бы сам не видел, как он играл даже через боль

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр вспомнил игру многолетнего капитана, а ныне владельца «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье.
«То, что делал Марио, даже описать сложно. Как он играл даже через боль, с травмами! Я бы не поверил, если бы не видел это своими глазами. Когда рассказываю об этом, люди думают, что я вру — но он был так хорош! Вы говорите, что я пять раз становился лучшим бомбардиром лиги, но все эти титулы я завоевал, когда Марио не играл. А если он проводил хотя бы 60 матчей, у меня не было шансов на «Арт Росс». Это было невозможно, он был гением!
Ему всегда удавалось забить или внести вклад в результат, в этом он ни на кого не похож. Если он плохо себя чувствовал, то подключал других игроков, а если чувствовал себя отлично, то мог набрать восемь очков за матч. Я играл со многими талантами, но все всегда играют в одном, своём стиле. И если они в форме, то всё [идёт] идеально, а если нет, то это обрез за обрезом. Марио же всегда знал, как повлиять на матч», — сказал Ягр в подкасте Spittin' Chiclets.
- 29 июня 2023
-
00:20
- 28 июня 2023
-
23:45
-
23:23
-
23:06
-
22:52
-
22:30
-
22:21
-
22:10
-
22:05
-
21:45
-
21:24
-
21:14
-
21:00
-
20:40
-
20:24
-
20:11
-
20:02
-
19:47
-
19:36
-
19:12
-
19:00
-
18:45
-
18:33
-
18:21
-
18:09
-
18:00
-
17:48
-
17:36
-
17:19
-
17:10
-
16:47
-
16:31
-
16:20
-
16:09
-
16:00