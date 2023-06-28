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Райлли Смит перешёл из «Вегаса» в «Питтсбург» в результате обмена

Райлли Смит перешёл из «Вегаса» в «Питтсбург» в результате обмена
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Райлли Смит перешёл в «Питтсбург Пингвинз» в обмен на выбор в третьем раунде драфта 2024 года, сообщает пресс-служба «золотых рыцарей». Напомним, контракт игрока рассчитан до конца сезона-2024/2025. Общая сумма — $ 5 млн.

32-летний форвард в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги вместе с «Вегас Голден Найтс» стал обладателем Кубка Стэнли, победив в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1). В 22 матчах плей-офф НХЛ — 2023 Смит забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков. В регулярке за 78 встреч у Райлли 56 (26+30) очков.

Всего за свою карьеру в НХЛ Смит сыграл 764 матча, в которых набрал 473 (200+273) результативных балла.

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