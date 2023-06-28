Экс-главный тренер «Авангарда» оценил введение перекрёстного плей-офф в КХЛ

Экс-главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский прокомментировал введение перекрёстного плей-офф в КХЛ со следующего сезона.

«Как сработает новая схема плей-офф, покажет только время. Почему её приняли? Видимо, был повод для этого, причём основательный: некоторые богатые команды находятся в одной конференции, и им хотелось бы избегать встречи друг с другом, скажем так, на предварительных стадиях розыгрыша Кубка Гагарина. Естественно, не могу утверждать на сто процентов, но, наверное, это СКА и ЦСКА. Конечно, определённые сложности у новой схемы будут — как минимум увеличатся расстояния перелетов», — сказал Герсонский в интервью Betonmobile.

Ранее введение перекрёстного плей-офф в КХЛ со второго раунда оценил двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин.