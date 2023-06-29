«Анахайм» взял Лео Карлссона под вторым номером на драфте НХЛ

«Анахайм Дакс» выбрал шведского нападающего Лео Карлссона вторым номером на драфте НХЛ.

В прошедшем сезоне Карлссон в составе «Эребру» в шведской хоккейной лиге провёл 44 матча и набрал 25 (10+15) очков. 18-летний швед имеет рост 190 см и вес 88 кг.

Напомним, «Анахайм» регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги завершил на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков после 82 игр.

Ранее сообщалось, что «Чикаго» выбрал Коннора Бедарда под общим первым номером драфта НХЛ. Третьим на драфте выбор делает «Коламбус Блю Джекетс».

Драфт проходит в несколько этапов (раундов), в каждом из них клубы выбирают в соответствии с жеребьёвкой. В 2023 году драфт проходит в Нэшвилле.