«Филадельфия» задрафтовала Матвея Мичкова

«Филадельфия Флайерз» выбрала российский нападающего Матвея Мичкова на драфте НХЛ.

Россиянин был выбран под седьмым номером.

Первым среди россиян был выбран защитник Дмитрий Симашёв, которого задрафтовал «Аризона Койотс» под шестым номером.

Мичков по ходу прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги перешёл из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан. В 2021 году Матвей в составе юниорской сборной России стал победителем Кубка Глинки/Гретцки.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» финишировала на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков после 82 игр.

Ранее сообщалось, что «Чикаго» выбрал Коннора Бедарда под общим первым номером драфта НХЛ. Под вторым номером «Анахайм Дакс» выбрал нападающего Лео Карлссона. Адам Фантилли стал третьим номером драфта, которого выбрал «Коламбус Блю Джекетс».