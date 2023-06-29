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«Думаю, что скоро приеду в НХЛ». Мичков прокомментировал выбор «Филадельфией» на драфте

«Думаю, что скоро приеду в НХЛ». Мичков прокомментировал выбор «Филадельфией» на драфте
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Российский нападающий Матвей Мичков прокомментировал итоги драфта НХЛ, на котором он был выбран «Филадельфией Флайерз» под седьмым номером.

«Очень счастлив что оказался в «Филадельфии», невероятные эмоции. Думаю, что скоро приеду в НХЛ, это моя мечта. Это много значит для меня, и моя мечта – Кубок Стэнли», — сказал Мичков в эфире ESPN.

Мичков по ходу прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги перешёл из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан.

Первым среди россиян был выбран защитник Дмитрий Симашёв, которого задрафтовал «Аризона Койотс» под шестым номером.

Ранее сообщалось, что «Чикаго» выбрал Коннора Бедарда под общим первым номером драфта НХЛ. Под вторым номером «Анахайм Дакс» выбрал нападающего Лео Карлссона. Адам Фантилли стал третьим номером драфта, которого выбрал «Коламбус Блю Джекетс».

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