Агент Мичкова отреагировал на выбор Матвея «Филадельфией»

Макс Моливер, агент российского нападающего Матвея Мичкова, прокомментировал выбор своего подопечного «Филадельфией Флайерз» под общим седьмым номером на драфте НХЛ-2023.

«Было ли чувство, что Матвея выберет «Филадельфия»? Послушайте, у нас была хорошая встреча с «Флайерз», было предчувствие. Но ты никогда не узнаешь точно, пока твоё имя не назовут. Мы надеялись.

Много загадок вокруг Мичкова? Он очень мотивирован, он любит хоккей всей душой. Все его друзья, семья знают, что он очень весёлый парень. Он любит проводить время с друзьями, семьёй и просто играть в хоккей», — сказал Моливер в эфире Sportsnet.

Драфт проходит в несколько этапов (раундов), в каждом из них клубы выбирают в соответствии с жеребьёвкой.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию церемонии драфта.