«Вашингтон» сделал первый выбор на драфте НХЛ-2023

«Вашингтон Кэпиталз» выбрал защитника Райана Леонарда под восьмым номером на драфте Национальной хоккейной лиги.

По итогам прошлого сезона регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» занял 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков после 82 игр.

Леонард выиграл золотую медаль в составе сборной США на юниорском чемпионате мира в 2023 году и занял третье место по результативности турнира.

Напомним, первым среди россиян на драфте был выбран защитник Дмитрий Симашёв, которого задрафтовал «Аризона Койотс» под шестым номером. Под седьмым номером «Филадельфия Флайерз» задрафтовала российского нападающего Матвея Мичкова.

«Чикаго» выбрал Коннора Бедарда под общим первым номером драфта НХЛ. Под вторым номером «Анахайм Дакс» выбрал нападающего Лео Карлссона. Адам Фантилли стал третьим номером драфта, которого выбрал «Коламбус Блю Джекетс».