Мичков приехал на драфт с тафгаем из «Сочи»

Российский нападающий Матвей Мичков посетил церемонию драфта Национальной хоккейной лиги в Нэшвилле вместе с партнёром по «Сочи» форвардом Донатом Стальновым.

Тафгай южан попал в трансляцию церемонии, когда поздравлял Мичкова сразу после выбора игрока «Филадельфией Флайерз» под общим седьмым номером.

Мичков по ходу прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги перешёл из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 30 матчах за оба клуба. В 2021 году Матвей в составе юниорской сборной России стал победителем Кубка Глинки/Гретцки.

Стальнов провёл в сезоне-2022/2023 55 матчей за «Сочи», набрав 11 (6+5) очков.

Драфт проходит в несколько этапов (раундов), в каждом из них клубы выбирают в соответствии с жеребьёвкой.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию церемонии драфта.