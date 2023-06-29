Первый россиянин на драфте-2023 прокомментировал выбор «Аризоной» под шестым пиком

Российский защитник Дмитрий Симашёв высказался о том, что был выбран «Аризоной Койотс» под шестым номером на драфте НХЛ. Симашёв стал первым россиянином, которого выбрали на драфте НХЛ-2023.

«Я реально шокирован. Когда назвали моё имя, я вспомнил Морица Зайдера и подумал: «Шестой пик? О боже!» Зайдер сейчас хорош. И я тоже буду хорош. Что фанаты должны знать обо мне? Не знаю, я двусторонний хороший, усердный защитник. Увидимся, болельщики», — сказал Симашёв в эфире Sportsnet.

В минувшем сезоне Симашёв провёл 18 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за ярославский «Локомотив». Также он играл за «Локо» в МХЛ и «Локо-76» в НМХЛ.

Напомним, под седьмым номером «Филадельфия Флайерз» задрафтовала российского нападающего Матвея Мичкова.