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Симашёв в прямом эфире отреагировал на выбор «Аризоной» одноклубника по «Локо»

Симашёв в прямом эфире отреагировал на выбор «Аризоной» одноклубника по «Локо»
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Российский защитник Дмитрий Симашёв, который был сенсационно взят «Аризоной» на драфте НХЛ-2023 первым из россиян под общим шестым номером, прокомментировал выбор «Койотс» своего одноклубника по ярославскому «Локомотиву» нападающего Даниила Бута. Бут был выбран под общим 12-м номером.

«Сейчас драфтует «Аризона»? Да, хочу посмотреть на это. Если они задрафтуют ещё одного россиянина, я буду просто в шоке. Михаил Гуляев или Даниил Бут — он мой одноклубник по «Локомотиву». Вперёд, «койоты»!

[Аризона выбирает Бута]

[пауза] Бут! [смеётся] Боже мой!

Бут — мой хороший друг, хороший одноклубник. Какой он как игрок? Он похож на Тейджа Томпсона из России. Большой парень с хорошим броском», — сказал Симашёв в эфире Sportsnet.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию церемонии драфта.

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