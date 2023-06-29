Выбор «Вашингтона» в первом раунде драфта-2023 высказался об Овечкине

Выбор «Вашингтон Кэпиталз» Райан Леонард в первом раунде драфта-2023 Райан Леонард высказался о российском нападающем Александре Овечкине.

«Ови — большой парень. Ох, а как он бросает! Надеюсь, он не попадёт по мне своим щелчком на тренировке (смеётся). Это нечто особенное», — сказал Леонард в эфире Sportsnet.

Леонард выиграл золотую медаль в составе сборной США на юниорском чемпионате мира в 2023 году и занял третье место по результативности в турнире.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» показал четвёртый результат по количеству очков в регулярном чемпионате сезона-2022/2023 среди российских игроков. Александр Овечкин сыграл в 73 матчах за столичный клуб, записав в свой актив 75 (42+33) очков.

По итогам прошлого сезона регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» занял 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков после 82 игр.