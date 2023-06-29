Кэри Прайс забыл фамилию проспекта «Монреаля», называя выбор клуба на драфте

Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс забыл фамилию австрийца Давида Рейнбахера, озвучивая выбор клуба на драфте.

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Австриец был выбран «Монреалем» под пятыми номером. В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» занял 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Напомним, первым среди российских игроков на драфте был выбран защитник Дмитрий Симашёв, которого задрафтовал «Аризона Койотс» под шестым номером. Под седьмым номером «Филадельфия Флайерз» задрафтовала российского форварда Матвея Мичкова.

«Чикаго» выбрал нападающего Коннора Бедарда под общим первым номером драфта НХЛ. Под вторым номером «Анахайм Дакс» выбрал форварда Лео Карлссона. Адам Фантилли стал третьим номером драфта, которого выбрал «Коламбус Блю Джекетс».