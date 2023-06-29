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«Торонто» подписал новый контракт с шведским нападающим

«Торонто» подписал новый контракт с шведским нападающим
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Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Брэд Треливинг объявил, что клуб подписал новый двухлетний контракт с нападающим Понтусом Холмбергом на сумму $ 1,6 млн, сообщает ESPN.

24-летний шведский хоккеист принял участие в 37 играх регулярного чемпионата НХЛ в дебютном для него сезоне-2022/2023, набрав 13 (5+8) очков. Также Холмберг сыграл 38 матчей за «Торонто Марлис» в Американской хоккейной лиге, где заработал 22 (10+12) балла за результативность.

Холмберг выступал за сборную Швеции на чемпионате мира-2021 и Зимних Олимпийских играх-2022. В 2021 году он стал чемпионом своей страны в составе «Векшё Лейкерс», став самым ценным игроком плей-офф.

Ранее «Торонто» также подписал новый контракт с чешским нападающим Давидом Кемпфом.

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